Leonela logra una gran presentación a pesar de haberse exigido al máximo

Ante la presentación de Leonela , Santiago Cruz hace una confesión de la cual ahora se siente orgulloso: "hay algo que me pasa con estas versiones a salsa y es que no siempre me parece que quedan muy afortunadas, pero esta me encanta y me hace tragar mis palabras".

Maía no solamente está de acuerdo con la opinión de su compañero, sino que además recalca que su forma de interpretarla hizo que la canción no se desdibujara y fuese algo más fluido. A su vez, los mentores descubren que esto es el trabajo del Equipo Marbelle , quienes adaptaron este tema musical para la participante.

Por otra parte, Gusi asegura que la salsa es algo que le queda bastante bien a Leonela, además del atuendo que tiene para este espectáculo, y que por medio del baile y su canto recuerde no solamente de dónde viene, sino para dónde va.

El mentor también aprovecha para exaltar que los pregones le quedan como anillo al dedo a esta cantante de la Selección Morada y que realmente todo es un show espectacular: "gracias a la vida por ti".

Marbelle no se queda atrás y se suma a los elogios hacia Leonela, pues comenta que ella tiene una seguridad que pocos del Campamento Musical poseen y que ese es uno de sus plus dentro de la competencia musical.

A su vez, le da las gracias por el emotivo mensaje que transmite con la letra de su canción, con esa dedicatoria especial para los compañeros que tristemente ya abandonaron el programa, y por ser parte de su equipo, pues siente mucho orgullo de ver su progreso.

"Gracias a ustedes que confían, incluso muchas veces más que nosotros, en nosotros mismos. Estamos aquí parados haciendo versiones a las que les entregamos el corazón y espero que les guste a todos", comenta Leonela.

Ante esto, su mentora destaca que es una de las pocas participantes que no se queja por los retos que le son impuestos y que está tan segura de su voz que se le mide a lo que sea para demostrar sus capacidades y arriesgarse a interpretar de una forma diferente.