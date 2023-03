Gusi hace las segundas voces de Breiner en La Descarga y el público les piden que canten más temas

Una de las presentaciones de la última noche de premiación de La Descarga, el templo de la música, es la protagonizada por Gusi y Breiner Gaster, quienes demuestran todas las cualidades de sus voces al interpretar una ranchera. Luego del show, Carlos Calero les pregunta cuáles fueron los retos que tuvieron que asumir durante la preparación del espectáculo para convencer a los televidentes de depositar su confianza en ellos cuando se abran oficialmente las votaciones.

"Muchos porque Breiner tiene este género ya en el ADN, son muchos años de carrera, una tradición familiar y yo siempre me dejé guiar, le dije 'te tengo esta canción, pero necesito que tú me apoyes a mí'. Incluso había muchos momentos de mucho nerviosismo durante el ensayo y dije bueno, me comprometo a hacerte las segundas voces para que tu voz siga proyectando como lo ha hecho hasta ahora en toda La Descarga", señala Gusi de manera jocosa en medio del escenario.