Franko habló sobre el rumor de embarazo de su excompañera Keyla en La Descarga

Luego de su eliminación en la recta final de La Descarga , Franko se refirió en Día a Día sobre la sospecha que tiene Keyla de un supuesto embarazo, ya que la participante le dijo a su mentora Marbelle que tiene un retraso de 15 días.

Franko expresó lo que piensa sobre la relación de Breiner y Keyla y cómo espera que entre los dos la relación siga creciendo: "Yo creo que tienen complicidad y mucha química, pero yo siempre les dije que la vida dentro del concurso es muy diferente a la vida real, que es la que está afuera y de ser cierta la sospecha, que lo tomen con mucha responsabilidad".

El cantante conversó sobre la situación que vivió al principio del concurso y como le costó un poco abrirse a convivir con 40 personas de las cuales conocía a muy pocas y más que todo por su forma de ser:"Yo siempre voy a decir las cosas como son, pero con respeto, por ese motivo me gane mucho cariño, traté de unir los dos bandos hasta el final".

"Dentro del Campamento Musical existía mucha hipocresía, al momento del show criticaban a los compañeros, pero llegaban y los saludaban con un abrazo como si no hubieran dicho nada antes… por eso se acercaban a mí y me preguntaban yo que pensaba": expresó Francisco.

El reto con el mentor Gusi fue organizado por Franko, dado que él sabía que si no se encargaba de mirar cada detalle sería imposible poder realizarlo, pero al final lo que contaba era el profesionalismo de cada uno y en eso cada concursante es muy disciplinado.

Para Francisco su hija María José es su gran motivación y la razón por la cual se comportó tan bien dentro de la competencia: "Mi niña me hizo demasiada falta, no saber cómo estaba y qué preguntaba cada día, cuándo me iba a volver a ver… Cuando el Puma Vallenato habló también de su pequeña no aguanté las ganas de llorar y me desbarató por completo".

"La crianza que yo le inculco a María José es muy diferente a la que yo tuve, ya que desde chiquito cambié la diversión por trabajo, para poder ayudar a mi mamá, dado que la relación con mi papá no fue buena... Entonces yo estoy haciendo las cosas diferentes con la madre de mi hija": confesó el exparticpante.

Para Franko su paso por La Descarga lo ayudó a crecer más que todo como persona, a generar una empatía con la gente, pero de igual forma, musicalmente lo dejó exponerse a nuevos retos y poder cantar la música desde su propia versión.