Franko se sorprendió al saber que Junior Bolívar es homosexual, ¿qué le dijo?

Junior Bolívar se presentó en el escenario de La Descarga junto con Santiago Cruz y su derroche de talento y armonías con su mentor los hicieron merecedores de halagos y aplausos por parte de todos los presentes, aunque al regresar al Campamento Musical, Franko expresó su sorpresa con su compañero.

Después de interpretar 'Así fue', de Alberto Aguilera Valadez y de presenciar los demás shows de Maía, Marbelle y Gusi con sus pupilos, los cantantes regresaron al Campamento y allí fueron recibidos entre aplausos, pero lo que llamó la atención fue el comentario de Franko con Bolívar.

Franko le dio un abrazo y llevando sus manos a su boca expresó: “Yo tengo una pregunta, No lo puedo creer, ¿tú eres gay?”, y le dio un fuerte abrazo.

Inmediatamente Oropesa y Stefany se rieron, pues ellos sí tenían conocimiento de la inclinación sexual de su colega.



¿Cómo se enteró Franko?

Una conversación entre Oropesa y Junior Bolívar fue lo que hizo que Franko entendiera las preferencias de su compañero, quien incluso anteriormente lo había conversado con Dante y había hablado de su pareja y lo que espera para un futuro en su relación.

Junior le preguntó a Oropesa cómo ha visto su paso por La Descarga, y este le respondió que su desempeño en la convivencia ha ido en evolución, pues sus presentaciones desde el primer día han sido impecables. “La contundencia de Junior Bolívar se la he visto a poca gente”, espetó.

“Con respecto a la comunidad... has sido tú, no te has metido en un clóset por agradar a otras personas. Yo siento que la sociedad colombiana está cambiando para ir a un lugar más fácil”, fueron las palabras del pupilo del equipo de Maía, quien se declaró bisexual en capítulos anteriores.

La opinión del miembro de la Selección Rosa logró conmover a Bolívar y este le respondió: “No esperaba lo que me estás diciendo”, ya que tenía temor de que sus colegas se quejaran de su actitud.

“Eres inspiración, si en algún momento llegas a dudar de vos, recuerda lo valioso que sos. Junior Bolívar inspira a Oropesa a continuar en su aceptación”, fue la frase con la que finalizó la conversación entre los dos cantantes.

