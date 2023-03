Este es el primer eliminado de la recta final de La Descarga; los mentones lloran su partida

Tan pronto se terminan las presentaciones de la Selección Amarilla en el capítulo de La Descarga, el templo de la música, Carlos Calero da a conocer dos importantes noticias. La primera de ellas es que el elegido por los mentores se presentará en la última noche de premiación y, la segunda es que el valor que está en juego ya no es de 10 millones pesos, sino de 25 millones de pesos.

Posteriormente, le solicita a Santiago Cruz que dé a conocer el nombre del participante que queda protegido, por lo que responde que se trata de Stefany. La participante celebra la noticia y se dirige rápidamente al Campamento Musical, donde sus compañeros la felicitan por ser una de las participantes que está un paso más cerca a la gran final.

En el escenario las cosas no llegan a su fina, pues Marbelle, Gusi y Maía van directamente a la sala de decisiones para analizar cada una de las presentaciones y escoger al participante que debe empacar sus pertenencias y abandonar la producción de Caracol Televisión.

"Se me va a salir el corazón (...) Al ser humano que debemos dejar ir y que no continúa en La Descarga es Dante", revela Maía, a lo que el hombre contesta: "De verdad que este es el momento en que no voy a llorar definitivamente porque gané, yo estaba en otro país, pensé que para la música ya no había un camino para mí y gracias a la producción se reactiva esto, vamos a estar en muchos escenarios".



La despedida en el Campamento Musical

Muchos son los artistas que aprovechan el espacio para resaltar la calidad humana de Yo Me Llamo Nino Bravo durante la etapa de convivencia, pues se comportó como un padre para muchos, ya que estuvo apoyándolos en los momentos más difíciles y estaba presto a aconsejarlos cuando lo necesitaban.



Publicidad