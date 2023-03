Santiago Cruz se queda a dormir en el Campamento y Byordy llama "tibio" a Oropesa en La Descarga

Tal como lo menciona Carlos Calero al inicio del capítulo, Santiago Cruz se queda a dormir por primera vez en el Campamento Musical junto a los integrantes de la Selección Amarilla. En la transmisión del programa se logra ver el momento exacto en el que el mentor toca la puerta del recinto y lleva consigo algunas maletas; sin embargo, en el interior de una de ellas no lleva precisamente sus pertenencias.

Tan pronto se reúne con los concursante de los cuatro equipos, Cruz saca de la maleta un par de pistolas acuáticas, por lo que inicia una guerra que genera diversión y muchas risas entre los artistas, que en los últimos días han estado bastante estresados debido a la tensión de estar en la recta final de la producción de Caracol Televisión.

Luego de compartir un poco, el equipo perdedor se disponen a tomar traperos y demás utensilios de aseo para dejar el piso completamente impecable. Uno de los momentos que precisamente más llaman la atención es cuando se reúnen en la sala y empiezan a entonar canciones de Cruz, al mismo tiempo que le hacen algunas preguntas acerca de su trayectoria artística.

La discusión entre Byordy y Oropesa

A la mañana siguiente, Breiner Gaste hace un comentario en frente de Cruz que divide un poco de opiniones en el lugar.

"Le voy a hacer una pregunta como se la haría a cualquier otro mentor, ¿la eliminación se basa en el show que hagan esa noche o tienen que ver los shows anteriores", pregunta, a lo que el experto contesta: "convivencia nunca (...) Llega un punto de la competencia donde todos son excepcionales y todos tienen historia positiva (...) Para mí es un tema de conexión, hay un disfrute que va más allá de la naturaleza de la canción".

Posteriormente, Byordy asegura que el ambiente era muy agradable en el comedor hasta que salió a colación ese tema de conversación. Ante la respuesta de Oropesa, el cantante dice: "no me acordabas que eras tibio, por lo menos decídete. Bueno, ya sé a qué atenerme contigo. Ese eres tú que quieres caerle bien a todo el mundo, yo no".