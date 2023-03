Marbelle y Dareska ahogan sus penas en La Descarga durante una excelente puesta en escena

Luego de revelarle a Stefany que extraña mucho a su hermano menor, Dareska se sube al escenario de La Descarga junto a Marbelle para conquistar a los televidentes y hacer todo para ganarse los 20 millones de pesos que están en juego. En medio del capítulo, ambas son felicitadas por los mentores debido a su apuesta para este show, pues se valen de detalles como la puesta en escena, la química durante la interpretación y la potencia vocal.

"Dareska, encontramos un color nuevo en ti, por lo menos yo en esta canción. No sé si las frases no tienen líneas tan largas y vocales tan largas para hacer vibratos, y entonces encontramos una voz nueva en ti. A mí me pareció fantástico y además que hayas aceptado que, me inagino que eso es idea de Marbelle, lo de servir ahí el trago, meterse en la rutina de la actuación y eso me parece muy bacano", menciona Gusi.