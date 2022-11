El Juglar disfruta de su presentación con baile y mucho talento: "Tienes aguardiente en la voz"

Andrés Molina es el nombre real de este participante que hizo parte de la tercera temporada de A Otro Nivel y pudo demostrar todo su talento y extraordinaria capacidad vocal frente a toda Colombia, además de que en un momento hizo llorar a Maía durante una de sus presentaciones.

El Juglar cuenta que ha tenido la oportunidad de ser telonero de varios cantantes como Jessi Uribe, Jhon Alex Castaño y Johnny Rivera y expresa: “A Otro Nivel me dio el regalo más grande de mi vida: ser un artista”.

Publicidad

Conoce más: Mentores de La Descarga revelaron su fórmula para llegar ‘más allá de las estrellas’

Después de estas conmovedoras palabras, recibe un mensaje de su madre, Luz Estela Ruíz, quien en medio de lágrimas le expresa que es su tesoro y que se siente muy orgullosa de ver toda su carrera, pues, además, su hermano que lo cuida desde el cielo debe sentirse pleno de verlo feliz.

A propósito de su hermano, el amuleto de la buena suerte que su madre le envió es una foto con sus seres queridos para evocar recuerdos especiales y recargarse de energía al llegar al Tocadiscos.

No te pierdas: Los mentores de los mentores ¿A quiénes elegirían Gusi, Marbelle, Santiago y Maía?

Publicidad

El Juglar inicia su presentación con Maía y entretiene con sus particulares y únicos pasos de baile, sin embargo, es Marbelle quien no se muestra convencida y no presiona su botón para pasar a Gusi y le dice:

“Gracias por tu energía, te lo disfrutaste y nos invitabas a votar. Yo debo decir que, aunque hay un color de voz muy bonito, tal vez fue la canción que no conectó tanto. Tienes un ‘ronco’ particular y aguardiente en la voz, pero no me dejaste disfrutarla como quería”.

Publicidad

Por su parte, Maía destaca la ternura y diversión, incluso quiso ser su corista durante su presentación.

Te puede interesar: ¿Por qué no son jurados? Los mentores de La Descarga explicaron su rol

Publicidad