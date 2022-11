Anamilé hace que su nueva mentora se pare de su silla a bailar con su presentación

La presencia escénica, potencia de su voz y carisma le permitieron pasar la fase de Todos o Nada en la Descarga, y ahora Anamilé viene recargada para volver a enamorar a los mentores en La Selección y que todos se la jueguen por su voz.

Anamilé le confiesa a Jessica Cediel que le gustaría que Maía fuera la primera mentora en oprimir su botón, pues considera que es una gran maestra de la que podía aprender mucho; la admira. También revela que es probable que no se sienta muy cómoda en la Selección de Gusi.

Al cantar ‘Destino’ en el Tocadiscos, Anamilé logra volver a llamar la atención de los presentes, por lo que los mentores se preparan para cuando suene la corneta, pero solo uno de ellos se queda con su voz: Maía. La felicidad de esta joven es indescriptible, pues siente que hay una conxion especial.

Santiago Cruz se lamenta no haberla podido incluir en su equipo: “Maía se queda con una de las joyas del programa, me da mucho pesar por mí que mi mano no haya llegado lo suficientemente rápido al botón”.

“Desde el momento que me enteré de que Maía iba a estar aquí, fui la mujer más feliz del mundo. Tu siempre vas a ser mi primera opción”, dice Anamilé.

Por otra parte, Gusi le hace una recomendación a su colega, y espera que ella pueda aprovechar la potencia de Anamilé: “que ella puede sacar la naturaleza de nuestros ritmos y que puedas explorar”.

