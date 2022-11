Esta cantante recibe un saludo especial por parte de su hermana, María José Meza, y uno de sus estudiantes: Julián, quien le desea la mejor de las suertes en su presentación en el Tocadiscos. Ambos le envían un amuleto de la buena suerte: un trofeo, el primero que se ganó de un concurso de canto.

Después de su interpretación en la aguja, recibe comentarios donde los mentores se muestran algo decepcionados por no haber oprimido el botón, ya que no lograron conectar con su ’performance’.

¿Qué opinan los mentores de la interpretación de 'Por siempre tu'?

Lo que expresa Santiago Cruz es: “Esto no es una cuestión de gustos, siento que es importante buscar algo de naturalizad en esa maravillosa voz que tienes. No alcanzaste a llegar hasta acá porque tiene una voz grande, enorme y fuerte, pero quería ver más de ti”.

“Yo no te dejé seguir porque creo que hubo un abuso de recursos de todo lo que sabemos que existen dentro del pop, muchos melismas. La canción se fue para otro lado, pero apagaste la llama. Quiero que te lleves este mensaje para ti para que pienses en que puedes mejorar de tu voz”, le explica Gusi.

Antes de abandonar el escenario, Luisa Mesa le envía un cariñoso saludo a sus alumnos, pues ella es profesora de canto y ellos son uno de los motivos más grandes que tiene para seguir trabajando en su sueño de construir su carrera artística.

