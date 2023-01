En exclusiva, los mentores de La Descarga confesaron sus mejores inocentadas

La Descarga sigue de vacaciones, pero en fechas especiales, como el día de los inocentes, no podíamos dejar pasar las historias de los mentores. En medio de una entrevista exclusiva con Caracoltv.com, los cuatro cantantes contaron historias sobre sus vidas.

Parece que a todos les han hecho o han hecho algo, todos menos Maía, quien entre risas confesó que todo lo que le ha pasado en su vida ha sido fuera del día de los inocentes, por lo que la fecha no tiene la culpa y tampoco un lugar importante en su calendario.

Santiago Cruz es otro de los mentores que no se deja afectar mucho por las celebraciones de este día en particular y por eso recordó que una de las pocas cosas que ha hecho en su vida es que, en su infancia, se juntaba con sus amigos para jugar el popular 'tin tin corre corre', más allá de eso, jamás hizo nada.

De los cuatro mentores, Gusi y Marbelle son los únicos que tienen historias sobre dicho día y no dudaron en recordarlas con gracia.

Primero lo hizo Gusi, quien reveló que se unió con su esposa para dar la noticia de que serían padres de una manera muy peculiar. Y es que decidieron que el 28 de diciembre era la fecha escogida para que sus familiares se enteraran de la noticia.

Les dijeron a todos que serían abuelos, tíos, primos, entre otros y cuando estaban conmovidos llorando, les comentaron que era una broma del día de los inocentes. Poco después al notar las reacciones de todos, les confesaron que finalmente sí era cierto, lo que hizo que celebraran por todo lo alto.

Por otro lado, la historia de Marbelle no tiene un final tan feliz. Y es que hace varios años la llamaron a su casa y le hicieron una broma diciéndole que Juan Gabriel quería grabar junto a ella, “literal casi me da un infarto, salí corriendo por toda mi casa. Fue una decepción muy fuerte cuando supe que era una broma, por eso no me gustan, odio el 28 de diciembre”.

En más de una ocasión la intérprete de ‘Adicta al dolor’ mencionó que es una enemiga de las bromas pesadas y parece que el 28 de diciembre no es su día favorito en el año.

La Descarga regresa el 10 de enero y por ahora los televidentes podrán conectarse con La Vuelta al Mundo en 80 Risas, un programa muy divertido que los llevará por el mundo en familia.