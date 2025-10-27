En vivo
También Caerás
Cabezote de Hilos de vida DK
Hilos de vida

Selvihan se sincera con Aras y Mahinur: dice que cree que su amor es falso y no les ve futuro juntos

Selvihan exige tener una charla con Aras y Mahinur, pues encontró el teléfono de Kenan en su casa, algo que le molestó mucho. Sin embargo, Mesut da una explicación lógica que calma la tensión.

