Capítulo 56 Hilos de Vida: un hombre afirma ser el padre de Mahinur y la mujer se lo oculta a Aras

Capítulo 56 Hilos de vida: 6 de enero 2025 - CaracolTV

En medio de una charla en la cafetería, llega un hombre de apariencia descuidada afirmando ser el padre legítimo de Mahinur, noticia que deja sorprendida a la mujer; se la oculta a su esposo.

43:20 min
En medio de una charla en la cafetería, llega un hombre de apariencia descuidada afirmando ser el padre legítimo de Mahinur, noticia que deja sorprendida a la mujer; se la oculta a su esposo.

