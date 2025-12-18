Capítulo 46 Hilos de Vida: Derin se disgusta al saber que tendrá un hermanito y Aras intenta calmarla - CaracolTV Aras y Mahinur están intentando decirle a Derin y Bade acepten al bebé que viene en camino. Por lo cual, le piden ayuda a una mujer para que analice la situación y que lo tomen de la mejor manera.