Capítulo 41 Hilos de Vida: Mahinur le dice a Aras que se deshizo del bebé y se va de la casa

Capítulo 41 Hilos de vida: 11 de diciembre 2025 - CaracolTV

Luego de la noticia, Aras busca a Mahinur en la casa de su suegra y la enfrenta, le reclama su mal actuar y, en medio de la ira, hasta le prohíbe volver a acercarse a él y a Bade.

50:42 min
Capítulo 40 Hilos de Vida
42:59
Capítulo 40
Mahinur cree que Aras se dio una oportunidad con ella por lástima
Capítulo 39 Hilos de Vida
46:33
Capítulo 39
Mahinur se desmorona al encontrar a Aras en la casa de Pelin
Capítulo 38 Hilos de vida: Mahinur sufre un accidente y Aras llega al rescate
46:34
Capítulo 38
Mahinur sufre un accidente y Aras llega al rescate
Capítulo 37 Hilos de vida: Aras le confiesa a su mamá que Mahinur está embarazada
46:39
Capítulo 37
Aras le confiesa a su mamá que Mahinur está esperando hijo
Capítulo 36 Hilos de vida: Pelin le revela a Aras y a Mahinur que saben su secreto
46:38
Capítulo 36
Pelin le revela a Aras y a Mahinur que sabe su secreto
Capítulo 35 Hilos de Vida
46:34
Capítulo 35
Pelin intenta que Derin odie la idea de que Mahinur tenga otro hijo
Capítulo 41 Hilos de Vida
50:42
Capítulo 41
Mahinur le dice a Aras que se deshizo del bebé y se va de la casa