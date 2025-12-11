50:42 min Hilos de Vida - Capítulo 41: Mahinur le dice a Aras que se deshizo del bebé y se va de la casa 42:59 Capítulo 40 Mahinur cree que Aras se dio una oportunidad con ella por lástima 46:33 Capítulo 39 Mahinur se desmorona al encontrar a Aras en la casa de Pelin 46:34 Capítulo 38 Mahinur sufre un accidente y Aras llega al rescate 50:42 Capítulo 41 Mahinur le dice a Aras que se deshizo del bebé y se va de la casa

Capítulo 41 Hilos de Vida: Mahinur le dice a Aras que se deshizo del bebé y se va de la casa Luego de la noticia, Aras busca a Mahinur en la casa de su suegra y la enfrenta, le reclama su mal actuar y, en medio de la ira, hasta le prohíbe volver a acercarse a él y a Bade.