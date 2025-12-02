46:34 min Hilos de vida - Capítulo 35: Pelin intenta que Derin odie la idea de que Mahinur tenga otro hijo 46:33 Capítulo 34 Kenan aparece de sorpresa y logra que Bade odie a Aras 31:28 Capítulo 33 el secreto de Aras y Mahinur podría salir a la luz 46:40 Capítulo 32 Aras le comenta a Mahinur que Bade sanará, pero ¿hay algo más que hablar? 46:34 Capítulo 35 Pelin intenta que Derin odie la idea de que Mahinur tenga otro hijo

Capítulo 35 Hilos de vida: Pelin intenta que Derin odie la idea de que Mahinur tenga otro hijo Pelin cuida durante algunas horas a Derin y allí aprovecha para generar celos en la niña con la intención de que rechace el embarazo de su madre al momento de saber la verdad.