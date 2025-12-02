Publicidad

Capítulo 35 Hilos de vida: 19 de diciembre 2025

Pelin cuida durante algunas horas a Derin y allí aprovecha para generar celos en la niña con la intención de que rechace el embarazo de su madre al momento de saber la verdad.

46:34 min
Capítulo 35 Hilos de Vida
Hilos de vida - Capítulo 35: Pelin intenta que Derin odie la idea de que Mahinur tenga otro hijo
Capítulo 35 Hilos de vida: Pelin intenta que Derin odie la idea de que Mahinur tenga otro hijo

Pelin cuida durante algunas horas a Derin y allí aprovecha para generar celos en la niña con la intención de que rechace el embarazo de su madre al momento de saber la verdad.

Capítulo 31 Hilos de vida
46:37
Capítulo 31
Mahinur lamenta que Aras no diga nada del embarazo
Capítulo 30 Hilos de vida
49:29
Capítulo 30
Aras encuentra a un donante para Bade, pero hay malas noticias
Capítulo 29 Hilos de vida: Mahinur tiene que ir al hospital de urgencia
25:15
Capítulo 29
Mahinur tiene que ir al hospital de urgencia
Capítulo 35 Hilos de Vida
46:34
Capítulo 35
Pelin intenta que Derin odie la idea de que Mahinur tenga otro hijo