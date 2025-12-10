42:59 min Hilos de Vida - Capítulo 40: Mahinur cree que Aras se dio una oportunidad con ella por lástima 46:33 Capítulo 39 Mahinur se desmorona al encontrar a Aras en la casa de Pelin 46:34 Capítulo 38 Mahinur sufre un accidente y Aras llega al rescate 46:39 Capítulo 37 Aras le confiesa a su mamá que Mahinur está esperando hijo 42:59 Capítulo 40 Mahinur cree que Aras se dio una oportunidad con ella por lástima

Capítulo 40 Hilos de Vida: Mahinur cree que Aras se dio una oportunidad con ella por lástima La mujer escucha una conversación en donde Aras habla de los sentimientos que tiene hacia una persona de su círculo, sin especificar quién, por lo que asume que se refería a ella.