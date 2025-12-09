46:33 min Hilos de Vida - Capítulo 39: Mahinur se desmorona al encontrar a Aras en la casa de Pelin 46:34 Capítulo 38 Mahinur sufre un accidente y Aras llega al rescate 46:39 Capítulo 37 Aras le confiesa a su mamá que Mahinur está esperando hijo 46:38 Capítulo 36 Pelin le revela a Aras y a Mahinur que sabe su secreto 46:33 Capítulo 39 Mahinur se desmorona al encontrar a Aras en la casa de Pelin

Capítulo 39 Hilos de Vida: Mahinur se desmorona al encontrar a Aras en la casa de Pelin Mahinur recibe un extraño mensaje de ayuda por parte de Pelin y, cuando llega a su casa para ayudarla, se topa con la mujer en bata y con Aras gritando desde el baño. Ella malinterpreta todo.