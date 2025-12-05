46:34 min Hilos de Vida - Capítulo 38: Mahinur sufre un accidente y Aras llega al rescate 46:39 Capítulo 37 Aras le confiesa a su mamá que Mahinur está esperando hijo 46:38 Capítulo 36 Pelin le revela a Aras y a Mahinur que sabe su secreto 46:34 Capítulo 35 Pelin intenta que Derin odie la idea de que Mahinur tenga otro hijo 46:34 Capítulo 38 Mahinur sufre un accidente y Aras llega al rescate

Capítulo 38 Hilos de Vida: Mahinur sufre un accidente y Aras llega al rescate La familia de Aras corre para saber cómo está Mahinur y así llevarla al hospital. Posteriormente, la mujer se preocupa porque no conoce si su bebé, que viene en camino, está bien.