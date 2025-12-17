Publicidad
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'Desafío'
Programación de Caracol
Capítulo 45 Hilos de vida: 17 de noviembre 2025
En medio de su reconciliación, Aras le afirma a Mahinur que está muy enamorado de ella y que quiere pasar su vida con la mujer. Por lo cual, se arrodilla y le pide que sea su esposa, ¿acepta?
Hilos de Vida
/
Hilos de Vida
/
Capítulos
/
Capítulo 45 Hilos de Vida: Aras le pide matrimonio a Mahinur
46:39 min
Hilos de Vida - Capítulo 45:
Aras le pide matrimonio a Mahinur
46:24
Capítulo 44
Aras le confiesa su amor a Mahinur
46:29
Capítulo 43
Aras se entera de que Mahinur sí tendrá al bebé y quiere que regresa a casa
44:40
Capítulo 42
Aras explota contra Mahinur al verla hablando a escondidas con Derin
46:39
Capítulo 45
Aras le pide matrimonio a Mahinur
Capítulo 45 Hilos de Vida: Aras le pide matrimonio a Mahinur
En medio de su reconciliación, Aras le afirma a Mahinur que está muy enamorado de ella y que quiere pasar su vida con la mujer. Por lo cual, se arrodilla y le pide que sea su esposa, ¿acepta?
Por:
Diana Carolina Vergel Perea
|
17 de Diciembre, 2025
46:24
Capítulo 44
Aras le confiesa su amor a Mahinur
46:29
Capítulo 43
Aras se entera de que Mahinur sí tendrá al bebé y quiere que regresa a casa
44:40
Capítulo 42
Aras explota contra Mahinur al verla hablando a escondidas con Derin
50:42
Capítulo 41
Mahinur le dice a Aras que se deshizo del bebé y se va de la casa
42:59
Capítulo 40
Mahinur cree que Aras se dio una oportunidad con ella por lástima
46:33
Capítulo 39
Mahinur se desmorona al encontrar a Aras en la casa de Pelin
46:39
Capítulo 45
Aras le pide matrimonio a Mahinur
Hilos de Vida
Capítulo 44 Hilos de Vida: Aras le confiesa su amor a Mahinur
Hilos de Vida
Capítulo 43 Hilos de Vida: Aras se entera de que Mahinur sí tendrá al bebé y quiere que regresa a casa
Hilos de Vida
Capítulo 42 Hilos de Vida: Aras explota contra Mahinur al verla hablando a escondidas con Derin
Hilos de Vida
Capítulo 41 Hilos de Vida: Mahinur le dice a Aras que se deshizo del bebé y se va de la casa
Hilos de Vida
Capítulo 40 Hilos de Vida: Mahinur cree que Aras se dio una oportunidad con ella por lástima
Hilos de Vida
Capítulo 39 Hilos de Vida: Mahinur se desmorona al encontrar a Aras en la casa de Pelin
CARGAR MÁS
