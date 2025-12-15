46:29 min Hilos de Vida - Capítulo 43: Aras se entera de que Mahinur sí tendrá al bebé y quiere que regresa a casa 44:40 Capítulo 42 Aras explota contra Mahinur al verla hablando a escondidas con Derin 50:42 Capítulo 41 Mahinur le dice a Aras que se deshizo del bebé y se va de la casa 42:59 Capítulo 40 Mahinur cree que Aras se dio una oportunidad con ella por lástima 46:29 Capítulo 43 Aras se entera de que Mahinur sí tendrá al bebé y quiere que regresa a casa

Capítulo 43 Hilos de Vida: Aras se entera de que Mahinur sí tendrá al bebé y quiere que regresa a casa La mamá de Aras busca a Mahinur para juzgarla por la decisión que tomó sobre el bebé, pero ella le explica que le mintió a su hijo. Además, la tía del hombre queda asombrada.