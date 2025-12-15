Publicidad
Capítulo 43 Hilos de vida: 15 de diciembre 2025
La mamá de Aras busca a Mahinur para juzgarla por la decisión que tomó sobre el bebé, pero ella le explica que le mintió a su hijo. Además, la tía del hombre queda asombrada.
Inicio
Capítulos
Caracol TV
/
Hilos de Vida
/
Capítulos
/
Capítulo 43 Hilos de Vida: Aras se entera de que Mahinur sí tendrá al bebé y quiere que regresa a casa
46:29 min
Hilos de Vida - Capítulo 43:
Aras se entera de que Mahinur sí tendrá al bebé y quiere que regresa a casa
44:40
Capítulo 42
Aras explota contra Mahinur al verla hablando a escondidas con Derin
50:42
Capítulo 41
Mahinur le dice a Aras que se deshizo del bebé y se va de la casa
42:59
Capítulo 40
Mahinur cree que Aras se dio una oportunidad con ella por lástima
46:29
Capítulo 43
Aras se entera de que Mahinur sí tendrá al bebé y quiere que regresa a casa
Capítulo 43 Hilos de Vida: Aras se entera de que Mahinur sí tendrá al bebé y quiere que regresa a casa
La mamá de Aras busca a Mahinur para juzgarla por la decisión que tomó sobre el bebé, pero ella le explica que le mintió a su hijo. Además, la tía del hombre queda asombrada.
Por:
Diana Carolina Vergel Perea
|
15 de Diciembre, 2025
44:40
Capítulo 42
Aras explota contra Mahinur al verla hablando a escondidas con Derin
50:42
Capítulo 41
Mahinur le dice a Aras que se deshizo del bebé y se va de la casa
42:59
Capítulo 40
Mahinur cree que Aras se dio una oportunidad con ella por lástima
46:33
Capítulo 39
Mahinur se desmorona al encontrar a Aras en la casa de Pelin
46:34
Capítulo 38
Mahinur sufre un accidente y Aras llega al rescate
46:39
Capítulo 37
Aras le confiesa a su mamá que Mahinur está esperando hijo
46:29
Capítulo 43
Aras se entera de que Mahinur sí tendrá al bebé y quiere que regresa a casa
