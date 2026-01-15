Publicidad

Capítulo 31 Hilos de vida: 14 de enero 2026 - CaracolTV

Pelín no quería que a Mahinur le fuera bien en su presentación, por lo cual, no dejó que su interpretadora la ayudara; sin embargo, la esposa de Aras sorprendió con su inglés.

46:52 min
Capítulo 30 Hilos de vida: Pelín intenta sabotear la presentación de Mahinur
46:34
Capítulo 30
Pelín intenta sabotear la presentación de Mahinur
Capítulo 59 Hilos de Vida
45:35
Capítulo 59
Mahinur lleva a su padre a la mansión y la familia se enfada
Capítulo 58 Hilos de Vida
45:45
Capítulo 58
Mahinur confirma las sospechas de su padre,  ¿podrá decirle a Aras?
Capítulo 61 Hilos de Vida: Mahinur brilla en su presentación, pese a intento de saboteo de Pelín

Pelín no quería que a Mahinur le fuera bien en su presentación, por lo cual, no dejó que su interpretadora la ayudara; sin embargo, la esposa de Aras sorprendió con su inglés.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
|
Capítulo 59 Hilos de Vida
45:35
Capítulo 59
Mahinur lleva a su padre a la mansión y la familia se enfada
Capítulo 58 Hilos de Vida
45:45
Capítulo 58
Mahinur confirma las sospechas de su padre,  ¿podrá decirle a Aras?
Capítulo 57 Hilos de Vida
43:35
Capítulo 57
Aras ‘atropella’ al padre de Mahinur, ¿la mujer revelará el secreto? 
Capítulo 56 Hilos de Vida
43:20
Capítulo 56
un hombre afirma ser el padre de Mahinur y la mujer se lo oculta a Aras
Capítulo 55 Hilos de Vida
43:29
Capítulo 55
La reputación de Egder empeora al pasar por un escándalo virtual 
Capítulo 31 Hilos de vida: Mahinur brilla en su presentación, pese a intento de saboteo de Pelín
46:52
Capítulo 61
Mahinur brilla en su presentación, pese a intento de saboteo de Pelín