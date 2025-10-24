En vivo
Caracol TV  / Hilos de vida  / Aras y Mahinur tienen pequeño acercamiento en medio de su noche de camping

Cuando los dos duermen a sus hijas, Derin y Bade, se meten en su carapa y empiezan a hablar de las niñas. Aunque se demoran un poco en romper el hielo, la mujer es la que inicia la conversación.

