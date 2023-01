World War Doh: el videojuego colombiano que ha sido todo un éxito en descargas

El juego, explicó a Efe Jairo Nieto, uno de sus creadores, es "un reflejo pequeño del absurdo latinoamericano, de nuestra realidad".

"Por ejemplo uno de los personajes es un comandante que es claramente un dictador tipo "república bananera", que actúa de manera absurda y con cierto toque de humor de nuestra región", detalló Nieto, que también es cogerente general del estudio de entretenimiento móvil Jam City en Bogotá.

Publicidad

CREACIÓN Y PRODUCCIÓN



Desde hace casi cuatro años, los creadores comenzaron a trabajar en el videojuego y para ello combinaron procesos creativos y de desarrollo para producir diferentes prototipos tecnológicos.

Más de 100 personas participaron en esta producción, tanto en la oficina de Bogotá como en las otras sucursales de Jam City en ciudades como Los Ángeles.

Publicidad

En la oficina de la urbe estadounidense apoyaron la creación en temas de desarrollo, así como de servicios de mercadeo y segmentación de usuarios.

Publicidad

LA IDEA QUE ESTÁ DETRÁS DE "WORLD WAR DOH"





Publicidad

Los personajes están hechos en plastilina para que el juego se destaque en las tiendas móviles sobre otros y salirse de la idea de personajes como hadas y princesas.

El objetivo es combinar la ternura de los personajes del juego con sus armas y ataques, que son por el contrario muy letales.

Publicidad

El modo de funcionamiento es multijugador en tiempo real, es decir dos personas se enfrentan entre sí y tienen a su disposición ejércitos de personajes que cuentan con elementos para doblegar a su oponente.

Publicidad

El juego, detalló Nieto, está dirigido a usuarios que la empresa define como "dominadores competitivos", pues para ganar se requiere de mucha estrategia e inteligencia.

Publicidad

Las características principales de "World War Doh" incluyen la habilidad de controlar a los personajes en el campo de batalla, de transformarlos tras derrotar a sus rivales y de usar estrategias ilimitadas para conseguir la victoria.

VIDEOJUEGOS, UNA INDUSTRIA PUJANTE EN COLOMBIA





"La industria va por buen camino. El recorrido ha sido largo y en los dos elementos que deben ser calificados para este tipo de industria, que son la madurez interna y la reputación hacia el exterior, Colombia se encuentra muy bien posicionada", precisó Nieto.

Publicidad

"En cualquier plataforma se conoce al país como exportador de gran talento y buenos productos. La madurez ha sido lenta pero segura", agregó.

Publicidad

Jam City ha conseguido con este juego reconocimientos como el premio "Best of 2017" de Apple en la categoría de tecnología e innovación para Latinoamérica y el "Best in Show: Audience Choice" en el Casual Connect USA durante su primer lanzamiento.

Publicidad

Es por eso que la compañía espera que en este nuevo lanzamiento el juego tenga una buena aceptación por el público.

"Este juego nos ha traído un gran orgullo y nos invita seguir superándonos como profesionales e industria y seguir mejorando en el sentido de las nuevas economías y en las industria creadas por jóvenes en Colombia", comentó Alejandro González, cogerente de Jam City en Bogotá.

Por: EFE

Publicidad

Mira también:

Publicidad