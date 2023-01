¿Te imaginas? Tarantino suena para ser el director de 'Deadpool 2

Sangre, irreverencia y muchos diálogos con lenguaje excesivo. Son dos características que unen a "Deadpool" con el aclamado director Quentin Tarantino, asi qué, ¿No es descabellado que el genio detrás de "Pulp fiction" y otras películas se encargue de la segunda parte del polémico superhéroe?

Pues así lo pensaron varios fanáticos, quienes le apuestan a que sea Tarantino quien se encargue de la segunda parte de la cinta, luego de que el director de la primera, Tim Miller, renunciara a seguir liderando el proyecto por "diferencias creativas".

La petición está en firme, pues se han recolectado firmas y hay una pullita para que esto realmente sea una realidad, pues muchos fanáticos piensan que una combinación Deadpool - Tarantino sería algo realmente épico.

Por ahora y fiel a su discreción, Tarantino no se ha pronunciado y puede que no se encargue del proyecto (es lo más probable), pues lo suyo al parecer no suelen ser las películas de superhéroes. Deadpool se estrenó este año en febrero, recibiendo críticas generalmente positivas y logrando una taquilla de más de 700 millones de dólares, la más exitosa en cine clasificado para mayores de edad.

