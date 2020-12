Se revelan seis datos curiosos que todo fan de 'The Mandalorian' Debe conocer

En la segunda temporada de The Mandalorian, el Mandaloriano (The Mandalorian) y el Niño (The Child) continúan su viaje, enfrentando enemigos y reuniendo aliados a medida que se abren paso por una galaxia peligrosa, en la tumultuosa era posterior a la caída del Imperio Galáctico. La segunda temporada sobre la historia del famoso caza recompensas llega a su final este 18 de diciembre por Disney+.

Estos son seis nuevos datos que vale la pena descubrir sobre la exitosa serie que inauguró una nueva era de STAR WARS:

1. Fueron los fans quienes sugirieron a la actríz Rosario Dawson para interpretar el papel de Ahsoka Tano:

Antes de que Rosario Dawson fuera considerada para integrar el elenco de The Mandalorian como Ahsoka Tano, los fans ya la habían elegido. Cuenta Dawson que en sitios y redes sociales circulaban imágenes suyas con el hashtag #AhsokaLives, y eso llamó la atención de una persona responsable de prensa de Star Wars, quien reenvió el contenido a Dave Filoni, uno de los directores, productores y guionistas de la serie. Filoni coincidió en que era una buena idea. Cuando finalmente se reunió con Dawson en persona, confirmó inmediatamente que ella era la indicada para el papel.

2. La actríz Mercedes Varnado, quien interpreta al personaje de Koska Reeves, es luchadora profesional de la WWE.

El elenco de The Mandalorian tiene talentos múltiples: la actriz Mercedes Varnado, quien da vida al personaje guerrero de Koska Reeves en la serie, es luchadora profesional de la liga WWE. En el universo de la lucha, ella es conocida por los fans como Sasha Banks. Ahora, gracias a su aparición en The Mandalorian, millones de personas que no son fans de la lucha conocieron a Varnado. dijo Varnado en una entrevista reciente:

“Me siento muy agradecida por haber interpretado a Sasha Banks tanto tiempo, pero hizo falta que Mercedes Varnado hiciera todo ese trabajo y que Mercedes atravesara esas puertas de WWE y que pudiera hacer STAR WARS. Estoy muy emocionada de mostrarle al mundo exactamente quién soy”.

3. El gran 'Bobba Fett', Temuera Morrison, está vinculado a la saga de Star Wars desde hace 40 años

El personaje de Boba Fett, interpretado por el actor neozelandés Temuera Morrison, hace su regreso triunfal al universo de STAR WARS en The Mandalorian 40 años después de su memorable primera aparición. Los fans conocieron al temible cazarrecompensas en STAR WARS EPISODIO VI: EL REGRESO DEL JEDI, y desde entonces, Morrison ha estado vinculado a la saga de muchas maneras: además de dar vida a Boba Fett, interpretó a Jango Fett en STAR WARS EPISODIO II: EL ATAQUE DE LOS CLONES y personificó a varios soldados clones en STAR WARS EPISODIO III: LA VENGANZA DE LOS SITH. Morrison también prestó su voz a los personajes de Boba Fett y Jango Fett en videojuegos de STAR WARS, y su voz fue agregada de manera retroactiva en escenas de STAR WARS EPISODIO V: EL IMPERIO CONTRAATACA y STAR WARS EPISODIO VI: EL REGRESO DEL JEDI.

4. La segunda temporada de

The Mandalorian

contó con seis directores:

La lista de directores a cargo de la segunda temporada de The Mandalorian está compuesta por verdaderos talentos detrás de cámara: Jon Favreau, showrunner, productor ejecutivo y guionista, Dave Filoni, productor ejecutivo y guionista y Rick Famuyiwa, guionista de la serie, dirigieron algunos de los episodios. A ellos se sumó el director Peyton Reed y la directora Bryce Dallas Howard, hija del reconocido director Ron Howard. ¿El último en la lista? El actor Carl Weathers, quien interpreta al personaje de Greef Karga en la serie y además hizo su debut como director al frente del episodio 12.

5. El niño despierta despierta el costado más tierno de quienes interactúan con él (y de los espectadores también).

Cuando Carl Weathers recibió el guion del episodio The Mandalorian que dirigiría quedó fascinado por las escenas de acción y los giros en la trama, pero no dudó en hacerle un pedido especial a Jon Favreau: más de “El niño”. “El viaje en el que estamos embarcados está repleto de peligro y acción. Se disparan muchas armas, hay villanos y persecuciones, explosiones... pero también está El Niño, ese costado más tierno y suave que aflora en quienes interactúan con él. Es un equilibrio maravilloso”, señaló Weathers en una entrevista.

6. El espíritu de la comunidad Maorí está presente en el personaje de Boba Fett

El actor Temuera Morrison, quien interpreta a Boba Fett en The Mandalorian, es de origen neozelandés y quiso incorporar la historia cultural de su pueblo al personaje. “Quise que Boba tuviera el espíritu y la energía de la comunidad maorí de Nueva Zelanda. Recibí entrenamiento en el baile tradicional llamado ‘haka’ y en algunas de las armas que ellos usan. Gracias a eso pude manipular las armas en las escenas de pelea, así como el palo gaffi que lleva mi personaje”, explicó Morrison en una entrevista reciente.