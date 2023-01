¡Confirmado! Millie Bobby Brown, primera invitada a la Comic Con Colombia 2017

A través de su página de Facebook , la Comic Con confirmó que para este año en Colombia la gran invitada será la joven estrella de ‘Stranger Things’ , Millie Bobby Brown .

Con apenas 12 años de edad, la chica que interpreta a Eleven en esta serie de misterio y suspenso, ha logrado ganarse el corazón y la admiración de los más grandes de la actuación en Hollywood y los amantes de las series de Netflix.

Millie Bobby Brown también ha participado en series como Once Upon a Time, NCIS, Grey’s Anatomy, Modern Family, Intruders y Hell’s Kitchen. Además, recientemente se confirmó su primer papel como protagonista en la pantalla grande, en la cinta 'Godzilla: King of the Monsters' que se estrenará en el año 2019.

La Comic Con Colombia 2017 tendrá lugar en Plaza Mayor en Medellín del 18 al 21 de mayo, y más adelante sorprenderá con noticias de otros invitados de lujo que honrarán a los amantes del mundo del comic, los videojuegos, las sagas y las series.

Un amante del mundo geek envió un mensaje en su canal de YouTube a aquellos detractores que comentaron en redes sociales que no les parecía un gran acontecimiento tener a esta pequeña como invitada.

