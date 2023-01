Valentina Lizcano hace una advertencia sobre el concepto ‘fitness’ en la sociedad

Valentina Lizcano dio un adelanto de lo que será su participación en el Women’s Weekend, que se realizará el 20 y 21 de mayo en Bogotá, en el que hablará sobre el mundo ‘fitness’ haciendo una importante aclaración acerca del significado “tergiversado” que ha tomado este concepto en la sociedad.

“No sabemos informar, el problema es que no hay una responsabilidad de comunicación, entonces lo que está pasando con la persona normal que se levanta, que manda el niño al jardín, o va a la universidad o al trabajo, empieza a torturarse porque no se parece a esos estereotipos de mujeres que se han creado”, sostiene con preocupación, pues basada en su experiencia, el ‘fitness’ como se conoce en Colombia está relacionado erróneamente al fisiculturismo.

La actriz quiere hacer un llamado a mujeres y hombres para que creen consciencia sobre el cuidado de su cuerpo, la importancia del deporte como salud, la actividad física y la necesidad de alimentarse balanceadamente. Además, advierte que el ‘fitness’ al ser una tendencia cada vez más fuerte entre los adolescentes y jóvenes, si no se practica de forma responsable puede llegar a generar problemas psicológicos o enfermedades.

Con respecto al espacio que liderará en el Women’s Weenkend, Valentina Lizcano comentó que “ha sido una preparación más consciente, más profunda cada vez desde que llegó la oferta y los meses que venimos trabajando, pero también es lindo saber que mi trabajo me ha llevado a este punto; y llegar a este punto me exige más pero al mismo tiempo me acerca más a las mujeres”.