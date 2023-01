¿Se retira de la pornografía? Esperanza Gómez habla de sus nuevos proyectos

Esperanza Gómez y Sony Music lanzaron el proyecto ‘Esperanza a Fondo’, una iniciativa que busca eliminar las dudas que muchas las mujeres tienen sobre el sexo hablando cara a cara con la actriz caldense en 15 capítulos.

“La idea es capturar el público femenino ya que no es un secreto que mis grandes seguidores son los hombres”, reveló la actriz en exclusiva.

La actriz no pudo ocultar su alegría de pertenecer a este nuevo proyecto con el cual quiere cambiar la forma en que las personas la ven, según afirmó que: “yo no soy pornografía solamente. Esperanza Gómez tiene muchas otras cosas que contar y mostrar, pero no siempre me tengo que quitar la ropa”.

Durante la entrevista con Caracoltv.com, la actriz de cine para adultos acabó con los rumores que daban por hecho su retiro de la pornografía afirmando que, a pesar de que hace un par de años no graba una película XXX, a finales del 2017 volverá a la industria.

“Si estaba un poquito retirada porque ya llevo casi tres años sin filmar, pero la idea es a finales de este año retornar con mi nueva película porno. Que la gente no crea que Esperanza Gómez se retiró de la pornografía porque no es verdad”, concluyó.

La actriz también destacó la forma en que las redes sociales y las nuevas plataformas han cambiado el sexo en la actualidad, pues cada persona puede investigar por su cuenta y disipar las dudas que se presenten y con "Esperanza a fondo" busca aportar su granito de arena para acabar con los mitos más comunes sobre el sexo.

