Actualizado: 2 de nov, 2025
Caracol TV Expediente final De qué murió Édgar García Ochoa: todo empezó con una molestia estomacal que lo llevó al hospital
Flash, como más era conocido, murió por una obstrucción intestinal. Según indicaron sus seres queridos, todo habría sido por una úlcera, pero también por una neumonía severa. Al conocer su muerte, todos se impactaron, porque tenía mucho por hacer, como ir a España a una ponencia honorífica.
