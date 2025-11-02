En vivo
The Suso's Show
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Expediente final  / De qué murió Édgar García Ochoa: todo empezó con una molestia estomacal que lo llevó al hospital

De qué murió Édgar García Ochoa: todo empezó con una molestia estomacal que lo llevó al hospital

Sus amigos Emilio Lébolo y Edinson Cogollo estuvieron con él en los últimos momentos. Precisamente, uno de ellos lo fui a visitar al hospital, pero dijo que se arrepintió de hacerlo, porque al verlo, sabía que pronto se iría.

Publicidad

Publicidad

Publicidad