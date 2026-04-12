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Expediente Final: Óscar Emilio Boñalo jugó 29 partidos con la Selección Colombia - CaracolTV

Se abre el ‘Expediente Final’ de Óscar Emilio Bolaño Meza, recordado por ser una de las grandes figuras del Junior, Unión Magdalena y Santa Fe; además de ser el papá de los futbolistas Hugo, Óscar, Alexis y Jorge Bolaño. Murió el 29 de enero de 2017, justo el mismo día que cumplía años su nieta.

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Expediente Final: Óscar Emilio Boñalo jugó 29 partidos con la Selección Colombia

Se abre el ‘Expediente Final’ de Óscar Emilio Bolaño Meza, recordado por ser una de las grandes figuras del Junior, Unión Magdalena y Santa Fe; además de ser el papá de los futbolistas Hugo, Óscar, Alexis y Jorge Bolaño. Murió el 29 de enero de 2017, justo el mismo día que cumplía años su nieta.

Por: Marianella Chavarro Castro
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