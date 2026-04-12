Expediente Final: Óscar Emilio Boñalo jugó 29 partidos con la Selección Colombia - CaracolTV
Se abre el ‘Expediente Final’ de Óscar Emilio Bolaño Meza, recordado por ser una de las grandes figuras del Junior, Unión Magdalena y Santa Fe; además de ser el papá de los futbolistas Hugo, Óscar, Alexis y Jorge Bolaño. Murió el 29 de enero de 2017, justo el mismo día que cumplía años su nieta.
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Óscar Emilio Boñalo jugó 29 partidos con la Selección Colombia
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