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Capítulo Expediente Final: Madre Laura, el camino de fe que llevó a Colombia a su primera santa - CaracolTV
La vida de Laura Montoya Upegui marcó la historia de Colombia: su fe, lucha y misión con comunidades indígenas la llevaron a ser canonizada en 2013 por el Papa Francisco.
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Expediente Final: Madre Laura, el camino lleno de fe y milagros que llevó a Colombia a su primera santa
43:44 min
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Expediente Final: Madre Laura, el camino lleno de fe y milagros que llevó a Colombia a su primera santa
La vida de Laura Montoya Upegui marcó la historia de Colombia: su fe, lucha y misión con comunidades indígenas la llevaron a ser canonizada en 2013 por el Papa Francisco.
Por:
Karen Juliana Rojas Rodríguez
|
5 de Abril, 2026
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