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Capítulo Expediente Final: Madre Laura, el camino de fe que llevó a Colombia a su primera santa - CaracolTV

La vida de Laura Montoya Upegui marcó la historia de Colombia: su fe, lucha y misión con comunidades indígenas la llevaron a ser canonizada en 2013 por el Papa Francisco.

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Expediente Final: Madre Laura, el camino lleno de fe y milagros que llevó a Colombia a su primera santa

La vida de Laura Montoya Upegui marcó la historia de Colombia: su fe, lucha y misión con comunidades indígenas la llevaron a ser canonizada en 2013 por el Papa Francisco.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
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