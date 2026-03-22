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Expediente Final Capítulo Conrado Osorio soñaba con conquistar al público colombiano - CaracolTV

El actor dejó la ingeniería para dedicarse a la actuación, abriéndose camino entre Colombia y México. Ni su enfermedad lo detuvo, pero los planes cambiaron y tuvo que abandonar su último proyecto.

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Conrado Osorio soñaba con conquistar al público colombiano

Expediente Final: Conrado Osorio soñaba con conquistar al público colombiano

El actor dejó la ingeniería para dedicarse a la actuación, abriéndose camino entre Colombia y México. Ni su enfermedad lo detuvo, pero los planes cambiaron y tuvo que abandonar su último proyecto.

Por: Caracol Televisión
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