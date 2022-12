Nota: Las redes sociales se inundaron de lágrimas por Gabo

Estos son algunos de los mensajes más replicados en las redes sociales con respecto la muerte de nuestro Nobel de Literatura.

Julieth Restrepo ‏@Restrepojulieth 25 min

Gabriel García Márquez. Gracias por cada letra.Por darle al mundo los mejores libros que he leído en mi vida. Te extrañaremos mucho.

Jon Lee Anderson ‏@jonleeanderson 28 min

#gabriel garcia marquez #gabo #fnpi Descansa en pais, querido Gabo.Te extranaremos siempre, como a un padre.Tu legado es muy grande.

Ricardo Arjona ® ‏@Ricardo_Arjona 33 min

No se que nombre se le da a la perdida de lo que mas admiras, Gabriel García Márquez, ponte cómodo en tu pedestal de inmortal.

Harold Trompetero ‏@trompetero 45 min

El cine es un embeleco!!! Gabriel García Márquez , mil gracias maestro.

El Gato ‏@Humbertoelgato 54 min

Realismo Mágico ... QEPD Gabriel García Márquez

Fernando Solórzano ‏@FndoSolorzano 1 h

No murió, sólo subió al cielo como Remedios, la Bella. Descansa en paz maestro Gabriel García Márquez.

Juan Pablo Montoya ‏@jpmontoya 1 h

QEPD Gabriel Garcia Marquez! Mi mas sentido pésame a su familia y amigos! A Colombia se le fue una gran persona!!!!

Juan Carlos Iragorri ‏@jciragorri 15 de abr.

La familia de Gabriel García Márquez dice que él seguirá conveleciente en su casa y pide respeto a su intimidad.

Fidel Cano Correa ‏@fidelcanoco 20 de mar.

La gran osadía de García Márquez, aunque hoy nos parezca no tener mayor mérito, fue atreverse a mirar hacia otra parte: juan Gabriel Vásquez.

Iaura Bozzo ‏@Iaura_bozzo 7 de mar.

La primera novela que leí fue Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. ¿Y ustedes,? De seguro Crepúsculo O 50 sombras

JAIRO MARTINEZ ‏@JAIRODMARTINEZ 6 de mar.

Gabriel García M, el Nobel colombiano que hipnotizo a todos con sus historias, cumple 87 años http://bit.ly/1ouiK44 #FelizCumpleañosGabo

Luis Carlos Vélez ‏@lcvelez 5 de mar.

FOTO La Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano @FNPI_org presentando su premio Gabriel García Márquez http://instagram.com



Shakira @Shakira 2 hours ago

Querido Gabo, alguna vez dijiste que la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y como la recuerda para contarla.. tu vida querido Gabo la recordaremos como un regalo único e irrepetible, y como el más original de los relatos. Es difícil despedirse de ti, puesto que nos has dado tanto! Te quedarás para siempre conmigo y con todos los que te quisimos y admiramos.

Radamel Falcao ‏?@FALCAO? 19m

Gracias infinitas por llenar este mundo con tu magia e imaginación!! ?#GraciasGabo

Juan Manuel Santos ‏@JuanManSantos 2h

Mil años de soledad y tristeza por la muerte del más grande colombiano de todos los tiempos! Solidaridad y condolencias a la Gaba y familia.

@Jaime_Abello Gracias, maestro Gabo. Viaja tranquilo, que seguirás vivo entre nosotros.

Andrés Hoyos ‏@andrewholes - Escritor, fundador de El Malpensante

Gabo sí vivió unos cuantos años de soledad, entre ochenta y tantos de compañía.

Andrés Hoyos ‏@andrewholes 2h

¿Por qué lloramos, si a pesar de una vida tan dura, Gabo no nos dio a sus amigos los extraños si no alegría?

Andrés Hoyos ‏@andrewholes 2h

Cheo Feliciano se fue unas horas antes para cantarle a Gabo a la llegada.

Felix de Bedout @fdbedout · 3h

Más que Colombiano Gabriel García Márquez es universal. Los genios nunca mueren.

Felix de Bedout @fdbedout · 1h

El mejor homenaje a Gabriel García Márquez es leerlo, una y otra vez, y regalarle un libro a quien todavía no conozca a Macondo.

Héctor Abad ‏@hectorabadf 46m

García Márquez seguirá vivo en quienes siempre lo leemos, sin saber bien por qué, fascinados, hasta la última letra.

Héctor Abad ‏@hectorabadf 1h

Leer a García Márquez es encontrarse con el misterioso instinto del genio, con la fluidez hipnótica y la inimitable gracia de su prosa.

Marianne Ponsford ‏@mponsford 2h

Extraña punzada de dolor por la muerte de García Márquez. Se va lo mejor de lo que somos.

Marianne Ponsford ‏@mponsford 1h

-Dígale -sonrió el coronel- que uno no se muere cuando debe, sino cuando puede.

New York Times Books ‏@nytimesbooks 2h

Gabriel García Márquez, Exemplar of the Fiction of Magic Realism, Dies at 87

Enrique Penalosa ‏@EnriquePenalosa 1h

Sobre el río Magdalena en Cambao, me duele la muerte de Gabo, formidable colombiano del Caribe pic.twitter.com/3NofyRDWAg

Ricardo Silva Romero ‏@RSilvaRomero 1h

Gabo, el más grande escritor de Colombia, falleció a los 87 años

Jorge Franco ‏@francorjorge 2h

GGM tuvo la virtud que tienen muy pocos: ser un autor clásico en vida.

Daniel Coronell ‏@DCoronell 2h

Día triste por el fallecimiento del maestro Gabriel García Marquez. Obra immortal, persona inolvidable. Hasta siempre.

Daniel Coronell ‏@DCoronell 1h

"Todos nos hicimos a la idea de que Garcia Marquez era eterno, como sus libros" Juan Gossain

Daniel Coronell ‏@DCoronell 1h

GGM fue un investigador notable. Los datos del reportero nutren la obra del genio literario.

nena arrazola ‏@nenarrazola 2h

Un caribe que no necesitó estudiar afuera para ser universal, mundial.

nena arrazola ‏@nenarrazola 2h

Gabo fue ese caribe andundero, imaginativo, bailador, mamador de gallo y serio pa escribir.

nena arrazola ‏@nenarrazola 2h

En Aracataca, donde hace más calor que en Fundación, Gabo se imaginó otro mundo y lo bautizó como Macondo.

nena arrazola ‏@nenarrazola 2h

Gabo sólo necesito oir los cuentos que le echaban los abuelos pa crear otro mundo, pa ganarse el Nobel y pa hacernos felices

nena arrazola ‏@nenarrazola 1h

La familia Buendía, nacida en Macondo, guardará riguroso luto por 100 años más

nena arrazola ‏@nenarrazola 1h

Sólo los magos podían lograr lo que hizo Gabo, dice @fidelcanoco @elespectador .

MinCultura ‏@mincultura 2h

Ministra de Cultura lamenta fallecimiento de Gabo y se une al dolor nacional por la partida de uno de los más grandes escritores.

MinCultura ‏@mincultura 2h

"Siempre hemos creído que la mejor manera de honrar a un escritor como Gabriel García Márquez es elogiando su obra" M. Garcés, MinCultura.

MinCultura ‏@mincultura 2h

"Gabo es universal, a nosotros nos conocen en todos los rincones del mundo gracias a Gabo" Mariana Garcés, Ministra de Cultura.

MinCultura ‏@mincultura 52m

"García Márquez ocupó desde el realismo mágico, desde el boom latinoamericano, un lugar de privilegio en las letras colombianas" MinCultura

Biblioteca Nacional ‏@BibliotecaNalCo 2h

#GraciasGabo Aquí tras la lente de Nereo López. Fotos @BibliotecaNalCo @mincultura https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152070828253580.1073741841.85230773579&type=3 …

MuseoNal de Colombia ‏@museonacionalco 2h

Vuelan mariposas amarillas. Se fue nuestro nobel Gabriel García Márquez @mincultura

María Jimena Duzán ‏@MJDuzan 2h

Se nos fue nuestro Gabo. Amigo, maestro y genio literario.

María Jimena Duzán ‏@MJDuzan 1h

Gabo fue un grande que supo descifrar nuestra idiosincracia.

