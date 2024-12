Melanie Dell'Olmo confiesa qué es lo que más le atrae cuando la quieren conquistar

Teniendo en cuenta que la trama de Escupiré sobre sus tumbas está llena de misterio y juegos de seducción, pues esa es la principal herramienta de Vinicio, Melanie Dell'Olmo se le mide a contarnos lo que para ella es clave a la hora de jugar con la mente de esa persona que nos gusta para captar su atención.

Te puede interesar: Melanie Dell'Olmo confiesa qué piensa realmente de Melissa en Escupiré sobre sus tumbas

Melanie Dell'Olmo da tips para seducir

La actriz confiesa que para ella la recomendación más importante para conquistar a alguien sería la autenticidad y mostrarse tal y como uno es: "me parece lo más sexy que puede existir", demostrando que no se necesita de apariencias para atraer.

No obstante, Melanie Dell'Olmo confiesa que ella no es muy buena seduciendo y que entre sus dones no está el de 'echar los perros', por lo que menciona que rara vez o nunca ha hecho esto, destacando que son los hombres quienes buscan llamar su atención.

Conoce más: Simón Savi revela si ha quedado "ebrio" tras una jornada de grabación en Escupiré sobre sus tumbas

Ante esto, la actriz de Escupiré sobre sus tumbas deja en claro que el humor es la mejor herramienta para conquistar: "si yo me puedo reír con alguien y pasarla bien en cualquier momento para mí es como 'uy sí, va'".

Publicidad

Melanie Dell'Olmo como reina de belleza

Durante su entrevista en el matutino, en la que habló sobre lo que tuvo en cuenta al momento de crear a su personaje de Melissa en Escupiré sobre sus tumbas y los parecidos entre ellas, la actriz confesó que antes de la actuación había participado en dos certámenes: Chica Prom y Teen Universe Colombia.

El primero de estos se dio cuando estaba en la etapa escolar y su mamá estaba empeñada en verla en un concurso de estos, por lo que de acuerdo a lo que dijo en Día a Día lo hizo solo "por molestar", ya que no era algo que en realidad le importara, dado que antes de ello tenía el cabello pintado de verde y varios piercings.

Lee también: Detrás de cámaras Escupiré sobre sus tumbas: Así se grabó la fiesta del matrimonio de Nicole y Dylan

Publicidad

No obstante, ya al momento de afrontar el reto de ser Teen Universe Colombia, Melanie Dell'Olmo tomó toda la seriedad del caso y se preparó demasiado, por lo cual fue la ganadora del reinado de belleza y representó a nuestro país en el extranjero.

Al hablar sobre lo que tiene en común con Melissa, de Escupiré sobre sus tumbas, la actriz mencionó en Día a Día que ambas son muy extrovertidas, alegres y que en su pasado fueron soberanas, lo cual le dio herramientas para crear a esta joven.

No te pierdas ningún contenido de Escupiré sobre sus tumbas . Recuerda que puedes revivir los Capítulos y tienes la posibilidad de conectarte a través de la Señal en vivo .