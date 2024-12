Juan Fernando Sánchez da a conocer qué le desencanta de una persona, ¿experto en seducción?

Juan Fernando Sánchez hace parte del elenco de Escupiré sobre sus tumbas , en donde su personaje no ha tenido mucha suerte en el amor, puesto que aunque está enamorado de Katherine, la joven Obregón no le puso atención y a pesar de que Danna tiene sentimientos hacia él, el dueño del bar no ha podido superar a su amiga.

Tips de seducción con Juan Fernando Sánchez

Es por ello que teniendo en cuenta lo que ha pasado con su personaje, le propusimos a este actor que mencionara cuales serían esas cosas que podrían funcionar para conquistar a otra persona.

Ante esto, Juan Fernando Sánchez aprovecha para hacer una claridad y confesar aquello que piensa acerca de este tema: "creo que no hay fórmulas para la seducción, hay cosas que me seducen y otras que creo que seducen".

En cuanto a esos tips para conquistar, el actor de Escupiré sobre sus tumbas destaca: "me parece que el buen humor es una, conectar con las miradas, la sonrisa, la inteligencia, la frescura y que esté libre de pretensiones".

Asimismo, Juan Fernando Sánchez da a conocer que le desencanta la arrogancia en otra persona y que ello hace que pierda la atención: "ser picado no me trama tanto".

Cómo se hizo el bar de Federico en Escupiré sobre sus tumbas

En una entrevista exclusiva, Juan Fernando Sánchez, quien interpreta al empresario es el que da el recorrido por el set. Primero muestra el espacio del lounge y la cocina, ya que también venden alimentos, posteriormente se gira a la barra, el que se ha convertido en el epicentro de las conversaciones entre los personajes. Al cuestionar cómo considera el estilo de su bar solo explica que: “es muy cool, su estilo es cool y ya”.

Por otro lado, Unai Amuchastegui, director asistente de la producción, es la persona que se encarga de organizar el set, tener listos a los actores, equipo y técnicos, él verifica que todo esté listo y adecuado para el momento en el que digan “¡acción!”.

Sobre el bar de Federico, el profesional dice que el set es uno de los principales: “es un poco clasista y el bar más importante de la ciudad”. La locación está en uno de los estudios de grabación de Caracol Televisión y se demoraron en diseñarlo más o menos 20 días, mientras que tardaron tres semanas en hacer cada uno de sus detalles, las paredes, ambientación, entre otras cosas.

