Essined Aponte da tips para no caer en la trampa de los hombres que mienten en redes

En Escupiré sobre sus tumbas, la teniente Victoria Iguarán ha sido la encargada de estar detrás de la averiguación del caso de Sonny, pues ella está segura de que los Obregón están ocultando algo muy grave y que ellos están directamente relacionados con la muerte de este joven, dado que ella considera que tiene las pruebas suficientes para comprobar que él no se quitó la vida.

No obstante, en medio de esto, la policía no se ha percatado de las mentiras que le ha dicho Vinicio desde el primer momento en el que conversaron ni mucho menos todo lo que él ha planeado para su venganza.

Tips para no dejarse engañar según Essined Aponte

Así como Vinicio Gallo, hay varios 'lobo de mar' que abundan en las redes sociales, por lo que esta actriz de Escupiré sobre sus tumbas aprovecha para dar unas recomendaciones para que las mujeres no caigan en sus trampas.

1. Cara bonita, aléjense: "si tienen un perfil de Instagram en el que parece que tuvieran fotos profesionales todo el tiempo es un red flag".

2. "Si le escribe así adulándola, de 'mi amor o mi polizona', eso es un baboso".

3. "Nunca lo mire a los ojos"

Quién es Essined Aponte

Aponte nació el 9 de abril de 1991 en Puerto Rico y, contrario a lo que muchos piensan, no se apasionó desde joven por la actuación, pues tuvo la oportunidad de estudiar Diseño de Interiores. Con el tiempo se dedicó al modelaje, lo que la llevó a concursar en el certamen Nuestra Belleza Latina en 2012, donde no logró obtener el primer lugar. Ante la derrota, la mujer no se dejó desanimar, debido a que inició su carrera como presentadora de un programa en Univisión hasta posteriormente lanzarse a la fama con su oficio como actriz.

Aponte ha tenido la dicha de integrar exitosos proyectos de la talla de 'Nicky Jam: el ganador' y La Reina de Indias y El Conquistador, transmitida por Caracol Televisión en 2020.

Quién es el novio de Essined Aponte

Esta hermosa mujer sostiene una relación sentimental con el galán Emmanuel Esparza. Aunque se conocieron en las grabaciones de La Reina de Indias y El Conquistador, no llegaron a tener algo más allá de la amistad, dado que ambos tenían asuntos sentimentales por responder; no obstante, cuando regresaron al país un año después del rodaje se encontraron y no pudieron contenerse a la magia del amor.

La pareja ha destacado en las plataformas digitales por su evidente química, ya que además de novios demuestran ser grandes amigos, cómplices y compañeros, por lo que siempre están buscando la manera de apoyarse en cada uno de los proyectos que emprenden para cine, teatro o televisión.

