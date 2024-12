Simón Savi revela si ha quedado "ebrio" tras una jornada de grabación en Escupiré sobre sus tumbas

Muchas son las preguntas que surgen en torno a las producciones de Caracol Televisión, pues los admiradores desean conocer cómo son las jornadas de grabación, si los actores tienen una relación estrecha o hasta quieren saber detalles de sus vida privadas. En esta oportunidad, Simón Savi revela qué tan difícil es grabar las escenas donde hay alcohol de por medio.

Durante la filmación de la escena 20 correspondiente al capítulo 28 de Escupiré sobre sus tumbas , el personaje del actor llamó particularmente la atención debido a que se mostró preocupado por sus amigos, dado que muchos han vivido experiencias horrorosas desde que decidieron involucrarse con algún miembro de la familia Obregón; por eso, aprovechó para advertirle a Dylan acerca del riesgo que corría.

¿Los actores toman licor en las grabaciones?

Savi abrió un espacio dentro de su extensa jornada para conversar con Caracoltv.com sobre cómo trabajan con "trago" de por medio. Según explicó, es común pensar que el elenco come y bebe lo que la producción dispone para estas escenas; sin embargo, esto queda a consideración de cada artista para que le dé un toque de realidad a lo que está interpretando.

"Principalmente es agua rendida con gaseosa o agua remojada con aceitunas o con limón y cosas, entonces siempre son unos brebajes no tan ricos, no tan apetecibles, pero me los he tenido que tomar todos y bueno hay que pasárselos para que sea creíble (...) yo he tenido que tomar bastante más que el resto de mis compañeros", dijo en el encuentro.

Asimismo, recordó que al dar vida a un papel "parrandero", se ha visto en la necesidad de tomar varios vasos con esta solución. En cuanto a la comida, felicitó al equipo de arte por el trabajo realizado y afirmó que hay ocasiones en las que llega con hambre al rodaje del exitoso proyecto de televisión y sale completamente satisfecho con lo que logra consumir en su horario laboral.

