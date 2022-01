Simón Savi revela anécdotas de Arelys Henao y una curiosidad poco conocida de su personaje

Simón Savi se ganó un gran lugar en el corazón de los televidentes y seguidores de Arelys Henao, canto para no llorar , pues no cabe duda de que, para su papel de Samuel , el joven actor puso todo su empeño y profesionalismo con el fin de que este personaje estuviera a la altura de esta gran producción.

Los halagos y comentarios de admiración siempre se hicieron notar a través de las redes sociales. Por eso, Simón Savi estuvo en una entrevista exclusiva con caracoltv.com, en donde sacó a la luz algunas anécdotas que sucedieron durante el rodaje y los televidentes no conocen.

Tal y como él mismo lo contó, hacer el acento paisa fue todo un reto para el que tuvo que viajar, estudiar y practicar mucho; además, reveló cómo fue en realidad la grabación de la parte del campamento guerrillero junto a Mariana Gómez, en la que terminaron actuando en medio de un barrial por la lluvia.

“Eso le dio ese toque dramático y nos exigió como actores mucha paciencia y también saber que estamos ahí para eso, para ensuciarnos, para prestar nuestro cuerpo para la situación”, expresó Simón Savi.

No obstante, una de las anécdotas más curiosas que contó el actor, fue que el hombre en el que estaba inspirado Samuel en la vida real también se llamaba Simón, así como él, algo que le llamó mucho la atención.

“Eso me pareció un guiño bonito de la vida, todo pasa por algo. Ahí le he cogido mucho cariño a este personaje que además es muy distinto a los que he interpretado anteriormente”, puntualizó Simón Savi.

¡Te invitamos a que disfrutes la entrevista completa y conozcas con detalles todo lo que contó el actor!

