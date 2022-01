"Lo que se muestra en la serie es duro, pero sentirlo es más difícil": Arelys Henao se confiesa

Arelys Henao, canto para no llorar , es una producción de Caracol Televisión que tiene a los televidentes encantados con la historia de vida de ‘La Reina de la música popular’, pues en ella se refleja una inmensa lucha contra el machismo, la violencia de género y evidencia de qué manera el talento fue su arma, con la que derribó cualquier clase de estereotipo.

Hablamos con la cantante en el primer capítulo del 2022 de ‘ Juntas, pero no revueltas ’, un espacio liderado por cuatro mujeres quienes representan a las marcas El Espectador , Blu Radio / La Kalle , Pulzo y Caracoltv . Durante el programa, Arelys contó cómo llegó a su vida la serie y de qué manera ha logrado superar obstáculos como el conflicto armado, la violencia, el machismo y en especial, cómo su voz voló hasta lo más alto, especialmente en momentos en que le decían que por ser mujer no la iba a tener tan fácil.

“El machismo en la música popular es cosa del pasado”, aseguró la artista que durante años ha luchado por brillar en este género sin importar las veces que le han dicho que no. Para ella, las mujeres están en su mejor momento y todas las que arrancan hasta ahora tienen la puerta abierta gracias a personas como ella, quien llevan brillando años a punta de talento.

Arelys recordó parte de su pasado, cuando su padre le decía a modo de consejo que la música popular era una cosa de hombres y que mejor tratara de enfocarse en otra cosa; el día en el que un productor musical le cerró las puertas porque, según él, las mujeres debían cantar fuerte como Ana Gabriel y Rocío Dúrcal y ella “no tenía mucho glamour”. Hoy en día recuerda con orgullo que no se dejó cuando más de uno intentó opacarla.

“Yo me miraba en un espejo y no era una mujer esbelta, ni con ropa bonita, pero en lugar de ponerme a llorar me llenaba de fuerzas y pensaba que las mujeres sí podían y que iba a hacerle “tragar sus palabras”, recordó.

Y así fue. Años después y después de un arduo trabajo Arelys Henao logró hacerse camino y demostrar que las mujeres sí tenía con qué llegar a la cima del éxito. La cantante, cuya vida se refleja en la producción de Caracol Televisión, no guarda el más mínimo rencor con quienes no creyeron en ella, al contrario, dice que su corazón está sano y ya los perdonó.

