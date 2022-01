Emotividad y admiración: usuarios reaccionaron al estreno de Arelys Henao, canto para no llorar

Emoción, nostalgia y admiración, fueron algunas de las sensaciones que vivieron los televidentes de Caracol Televisión con el primer capítulo de Arelys Henao, canto para no llorar, la bionovela de 'La Reina del Música Popular'. Plataformas como Twitter, fueron esenciales para que los espectadores dieran a conocer su opinión sobre la actuación del reparto y la historia detrás de la artista paisa.

Dentro de las escenas más memorables, se encuentran la muerte de la emana de Henao, la llegada de la joven junto a algunos de sus familiares al pueblo y el momento en el que va en compañía de su madre a una institución educativa para inscribirse y recibe una negativa por parte del rector.

Por su parte, personajes que destacaron dentro de la producción se encuentran Mariana Gómez, la protagonista, que fue catalogada como un personaje dulce y empoderado, mientras que Ana María Pérez también destacó por la forma en que defendía a sus hijos contra viento y marea.

Dentro de los comentarios se destacan: "grande Mariana Gómez, excelente interpretación en Arelys Henao", "qué voz tan preciosa que tiene Mariana, Dios mío", "me erizó y la canción es en acapella, qué bonito", "ojalá Samuel y Arelys tengan algo"; "Gabriela me cae mal", "a ese muchacho en 10 minutos le han coqueteado más que a mí en 10 años", "me enamoras en cada escena, qué hermosa actuación", entre otros mensajes.

va casi media hora de #ArelysHenao y ya me van a dar 3 ataques y dos infartos con estas escenas 🥺😱 @marianamusic — Prisci 🍃🚀🎯🔥 (@priscicute) January 12, 2022