"Es un homenaje para todas las mujeres colombianas", Arelys Henao sobre su bionovela en Caracol TV

Luego de un año de exitosas producciones y grandes formatos que cautivaron los hogares colombianos, Caracol Televisión se prepara para un 2022 con muchas sorpresas para sus millones de televidentes.

Una de ellas es la bionovela musical ‘ Arelys Henao , canto para no llorar’, la producción que cuenta los hechos más importantes de la vida de la cantante, denominada ‘Reina de la música popular’.

“Esto es para mí un logro muy grande, un triunfo, una alegría, un reconocimiento a mi familia y de una u otra manera un homenaje también a todos los desplazados de Colombia, a todos los campesinos y a todas esas mujeres guerreras. Estoy feliz porque esta serie es un homenaje para todas las mujeres colombianas y a esa gente pujante que ha logrado superar los obstáculos”, indicó Arelys Henao en conversación con Caracoltv.com.

Mira también: Arelys Henao, canto para no llorar, la historia que hará un llamado a la no violencia de género" category="category-link" type="text/html" data-cms-ai="0"> Arelys Henao, canto para no llorar, la historia que hará un llamado a la no violencia de género

La serie viene acompañada de un importante mensaje rechazando el machismo y empoderando a la mujer por medio de vivencias de la interprete de 'Amante y amigo', quien sufrió en carne propia la violencia de género.

Bajo la producción general de Manuel Peñalosa, esta historia es protagonizada por la talentosa actriz y cantante Mariana Gómez, interpretando a Arelys Henao, quien muy emocionada se refirió a su trabajo en este proyecto y destacó la importancia de narrar historias como esta.

“Voy a estar representando todo lo que no conocen de nuestra reina de la música popular, toda esa lucha, todo su proceso para llegar a ser quien es hoy (…) Yo siento una responsabilidad enorme, pero más que eso, entendí que no se trata de mí, es mucho más grande que un personaje, la gran protagonista es la historia, que merece ser vista y escuchada”, señaló Gómez.

La actriz se refirió a la preparación de su personaje de la mano de la artista y destacó esto como un privilegio y oportunidad única para lleva a cabo su trabajo y contar esa parte de la historia que no muchos conocen de esta gran artista.

“Trabajar con Arelys de la mano ha sido increíble, ha sido una oportunidad única , porque si no hubiera sido por ella yo no hubiera tenido forma de conocer cómo era en su infancia y en su adolescencia y ha sido clave todo el acompañamiento, todos sus consejos, las historias que me ha contado. Para mí ha sido toda una bendición haber contado con ella”, dijo.

No te pierdas Arelys Henao, canto para no llorar, muy pronto en las noches de Caracol Televisión.