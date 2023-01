Tráiler oficial del documental 'El Sendero de la Anaconda'

Con la participación del escritor Wade Davis, el antropólogo Martín von Hildebrand y las comunidades indígenas del resguardo Yaigojé Apaporis.

Casi 50 años después de estrecharse la mano por primera vez, el escritor y explorador Wade Davis, autor del libro El río, y el antropólogo Martín von Hildebrand, quien ha dedicado su vida a proteger el Amazonas, se reencuentran para emprender un viaje remontando los ríos y caminos que antes recorrió el legendario botánico Richard Evans Schultes. El sendero de la anaconda narra sus memorias y reflexiones sobre la selva, pero también el último esfuerzo por salvar de la destrucción el norte del bosque amazónico estableciendo un corredor ecológico que conecte las montañas de los Andes con el océano Atlántico a lo largo de ocho países.

MOTIVACIÓN CORPORATIVA

Con El sendero de la anaconda, la apuesta documental más importante que ha realizado Caracol Televisión en su historia, el canal quiere ratificar su profundo compromiso con la sociedad colombiana en torno a la conservación del medioambiente. La creación de contenidos que incentiven el respeto por la naturaleza es uno de pilares del Modelo de Responsabilidad Corporativa que enmarca el propósito por el cual se realizó esta producción.

“Hoy en día las áreas protegidas forman el 14 % de la tierra y 3 % de los océanos. ¿Y por qué son tan importantes estas áreas protegidas? Las selvas vírgenes que no han sido fragmentadas por actividad humana proveen el 80 % de la biodiversidad terrestre mundial. También guardan el 29 % del carbono almacenado por los árboles en todo el mundo y secuestran el 20 % de todas las emisiones que producimos los humanos anualmente”, comentó Alejandro Santo Domingo, presidente de la junta directiva de Caracol Televisión, durante su participación en el Premio Caracol Televisión a la Protección del Medioambiente 2018.

Como medio de comunicación Caracol Televisión cuenta con el potencial de incidir en la dinámica general de la sociedad y hacer aportes que dejen una huella cultural positiva. Los documentales son historias universales que pretenden generar una transformación a través de la reflexión.

MOTIVACIÓN DEL DIRECTOR (Alessandro Angulo)

“Hay una cosa que me inquieta de Colombia, y es por qué no estamos más orgullosos de lo que tenemos y somos, por qué la colombianidad no está basada en un relato de nuestra riqueza ecológica, aun cuando somos el país de mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado. Esta es una idea que está en el alma de este documental. Cada vez que me he involucrado en un trabajo cinematográfico estoy buscando mostrar otras formas de ser colombianos, y en este caso eso significa entender y cuidar un ecosistema del que depende la vida en la Tierra”.

“Hace cuatro años Wade Davis y Martín von Hildebrand se reencontraron para hablar sobre sus recuerdos y visiones del Amazonas, una región a la que han consagrado sus vidas. De ese encuentro nació la idea de realizar este documental que rescata las memorias de estos dos aventureros, pero al mismo tiempo el esfuerzo que han emprendido, junto con las comunidades indígenas, para proteger un largo corredor de la selva que comienza en los Andes y termina en el océano Atlántico, “El sendero de la anaconda”.