52:31 min El Juego de mi Destino - Capítulo 75: Asiye se debate entre la vida y la muerte 52:14 Capítulo 74 Cemal le pide matrimonio a Asiye y Helin se entera 52:05 Capítulo 73 Cemal cumple el sueño de Asiye por una nueva oportunidad 51:49 Capítulo 72 Helin acepta divorciarse de Cemal tras herir a su hijo 52:31 Capítulo 75 Asiye se debate entre la vida y la muerte

Capítulo 75 El Juego de mi Destino: Asiye se debate entre la vida y la muerte Asiye sale de cirugía en estado crítico, y, aún con su vida en riesgo, la preocupación aumenta. Helim y su familia enfrentan las consecuencias de lo sucedido, argumentando que fue un accidente.