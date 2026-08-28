54:18 min El Juego de mi Destino - Capítulo 69: Cemal y Asiye logran que Nergis salga de la cárcel 54:18 Capítulo 68 Mahir y Asiye Kaya se van de la casa con los niños 54:20 Capítulo 67 Helin chantajea a Cemal para no divorciarse 54:14 Capítulo 66 Cemal le exige a Mahir no tratar a Asiye como su esposa 54:18 Capítulo 69 Cemal y Asiye logran que Nergis salga de la cárcel

Capítulo 69 El Juego de mi Destino: Cemal y Asiye logran que Nergis salga de la cárcel La abogada de la pareja logra que la joven pueda esperar el juicio fuera de las rejas. Mientras tanto, la familia intenta buscar testigos para que Nergis sea absuelta del delito del que la acusan.