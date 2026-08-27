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Capítulo 68 de 'El Juego de mi Destino', novela turca por Caracol Televisión, completo y gratis

Mahir y Asiye toman la decisión de irse de la casa junto a los niños, dejando a Cemal profundamente afectado, pues no logra ocultar sus sentimientos ante esta inesperada partida.

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54:18 min
CAPÍTULO EL JUEGO.jpg
El Juego de mi Destino - Capítulo 68: Mahir y Asiye Kaya se van de la casa con los niños
EL JUEGO DE MI DESTINO.jpg
54:20
Capítulo 67
Helin chantajea a Cemal para no divorciarse
el juego.jpg
54:14
Capítulo 66
Cemal le exige a Mahir no tratar a Asiye como su esposa
Catalina Duque, Señorita Colombia 2024, ganó Miss International 2025 (60).jpg
52:34
Capítulo 65
Asiye se niega a revivir lo sucedido con Halil
CAPÍTULO EL JUEGO.jpg
54:18
Capítulo 68
Mahir y Asiye Kaya se van de la casa con los niños

Capítulo 68 El Juego de mi Destino: Mahir y Asiye Kaya se van de la casa con los niños

Mahir y Asiye toman la decisión de irse de la casa junto a los niños, dejando a Cemal profundamente afectado, pues no logra ocultar sus sentimientos ante esta inesperada partida.

Por: Jorge Andrés Bernal
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EL JUEGO DE MI DESTINO.jpg
54:20
Capítulo 67
Helin chantajea a Cemal para no divorciarse
el juego.jpg
54:14
Capítulo 66
Cemal le exige a Mahir no tratar a Asiye como su esposa
Catalina Duque, Señorita Colombia 2024, ganó Miss International 2025 (60).jpg
52:34
Capítulo 65
Asiye se niega a revivir lo sucedido con Halil
Helin y Cemal están desbastados por la enfermedad de Ahmet
52:53
Capítulo 64
Helin y Cemal están desbastados por la enfermedad de Ahmet
CAPÍTULO 63 - EL JUEGO DE MI DESTINO.jpg
52:42
Capítulo 63
Cemal y Asiye viven un tenso momento en un ascensor
CAPÍTULO 62 - EL JUEGO DE MI DESTINO
42:58
Capítulo 62
Cemal busca a Asiye y le hace una fuerte advertencia
CAPÍTULO EL JUEGO.jpg
54:18
Capítulo 68
Mahir y Asiye Kaya se van de la casa con los niños