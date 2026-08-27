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Capítulo 68 de 'El Juego de mi Destino', novela turca por Caracol Televisión, completo y gratis
Mahir y Asiye toman la decisión de irse de la casa junto a los niños, dejando a Cemal profundamente afectado, pues no logra ocultar sus sentimientos ante esta inesperada partida.
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Capítulo 68 El Juego de mi Destino: Mahir y Asiye Kaya se van de la casa con los niños
54:18 min
El Juego de mi Destino - Capítulo 68:
Mahir y Asiye Kaya se van de la casa con los niños
54:20
Capítulo 67
Helin chantajea a Cemal para no divorciarse
54:14
Capítulo 66
Cemal le exige a Mahir no tratar a Asiye como su esposa
52:34
Capítulo 65
Asiye se niega a revivir lo sucedido con Halil
54:18
Capítulo 68
Mahir y Asiye Kaya se van de la casa con los niños
Capítulo 68 El Juego de mi Destino: Mahir y Asiye Kaya se van de la casa con los niños
Mahir y Asiye toman la decisión de irse de la casa junto a los niños, dejando a Cemal profundamente afectado, pues no logra ocultar sus sentimientos ante esta inesperada partida.
Por:
Jorge Andrés Bernal
|
27 de Agosto, 2026
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54:20
Capítulo 67
Helin chantajea a Cemal para no divorciarse
54:14
Capítulo 66
Cemal le exige a Mahir no tratar a Asiye como su esposa
52:34
Capítulo 65
Asiye se niega a revivir lo sucedido con Halil
52:53
Capítulo 64
Helin y Cemal están desbastados por la enfermedad de Ahmet
52:42
Capítulo 63
Cemal y Asiye viven un tenso momento en un ascensor
42:58
Capítulo 62
Cemal busca a Asiye y le hace una fuerte advertencia
54:18
Capítulo 68
Mahir y Asiye Kaya se van de la casa con los niños
El Juego de mi Destino
Capítulo 67 El Juego de mi Destino: Helin chantajea a Cemal para no divorciarse
El Juego de mi Destino
Capítulo 66 El Juego de mi Destino: Cemal le exige a Mahir no tratar a Asiye como su esposa
El Juego de mi Destino
Capítulo 65 El Juego de mi Destino: Asiye se niega a revivir lo sucedido con Halil
El Juego de mi Destino
Capítulo 64 El Juego de mi Destino: Helin y Cemal están desbastados por la enfermedad de Ahmet
El Juego de mi Destino
Capítulo 63 El Juego de mi Destino: Cemal y Asiye viven un tenso momento en un ascensor
El Juego de mi Destino
Capítulo 62 El Juego de mi Destino: Cemal busca a Asiye y le hace una fuerte advertencia
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