54:18 min El Juego de mi Destino - Capítulo 68: Mahir y Asiye Kaya se van de la casa con los niños 54:20 Capítulo 67 Helin chantajea a Cemal para no divorciarse 54:14 Capítulo 66 Cemal le exige a Mahir no tratar a Asiye como su esposa 52:34 Capítulo 65 Asiye se niega a revivir lo sucedido con Halil 54:18 Capítulo 68 Mahir y Asiye Kaya se van de la casa con los niños

Capítulo 68 El Juego de mi Destino: Mahir y Asiye Kaya se van de la casa con los niños Mahir y Asiye toman la decisión de irse de la casa junto a los niños, dejando a Cemal profundamente afectado, pues no logra ocultar sus sentimientos ante esta inesperada partida.