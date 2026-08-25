El Juego de mi Destino - Capítulo 66: Cemal le exige a Mahir no tratar a Asiye como su esposa 52:34 Capítulo 65 Asiye se niega a revivir lo sucedido con Halil 52:53 Capítulo 64 Helin y Cemal están desbastados por la enfermedad de Ahmet 52:42 Capítulo 63 Cemal y Asiye viven un tenso momento en un ascensor Capítulo 66 Cemal le exige a Mahir no tratar a Asiye como su esposa

Capítulo 66 El Juego de mi Destino: Cemal le exige a Mahir no tratar a Asiye como su esposa Al ver que Mahir y Asiye tienen contacto físico, Cemal le pide al hombre ser respetuoso con su expareja y le hace ver que ella no corresponde al amor que él siente desde hace tiempo.