51:49 min El Juego de mi Destino - Capítulo 72: Helin acepta divorciarse de Cemal tras herir a su hijo 52:08 Capítulo 71 Zuhal busca salir del país con su hijo, pese a que él no tiene pasaporte 52:08 Capítulo 70 Cemal y Asiye pasan día familiar, pero Helin lo interrumpe 54:18 Capítulo 69 Cemal y Asiye logran que Nergis salga de la cárcel 51:49 Capítulo 72 Helin acepta divorciarse de Cemal tras herir a su hijo

Capítulo 72 El Juego de mi Destino: Helin acepta divorciarse de Cemal tras herir a su hijo Helim finalmente acepta divorciarse con una nueva estrategia para recuperar el amor de Cemal, la mujer se disculpa con su hijo por herirlo. Zuhal recibe una inesperada visita.