52:14 min El Juego de mi Destino - Capítulo 74: Cemal le pide matrimonio a Asiye y Helin se entera 52:31 Capítulo 75 Asiye se debate entre la vida y la muerte 52:05 Capítulo 73 Cemal cumple el sueño de Asiye por una nueva oportunidad 51:49 Capítulo 72 Helin acepta divorciarse de Cemal tras herir a su hijo 52:14 Capítulo 74 Cemal le pide matrimonio a Asiye y Helin se entera

Capítulo 74 El Juego de mi Destino: Cemal le pide matrimonio a Asiye y Helin se entera A pesar de la promesa de no volver con Asiye, Cemal le pide matrimonio en una cena con sus hijos y ella acepta. Helin se entera y se propone arruinar su felicidad para siempre, así le cueste la vida.