52:05 min El Juego de mi Destino - Capítulo 73: Cemal cumple el sueño de Asiye por una nueva oportunidad 51:49 Capítulo 72 Helin acepta divorciarse de Cemal tras herir a su hijo 52:08 Capítulo 71 Zuhal busca salir del país con su hijo, pese a que él no tiene pasaporte 52:08 Capítulo 70 Cemal y Asiye pasan día familiar, pero Helin lo interrumpe 52:05 Capítulo 73 Cemal cumple el sueño de Asiye por una nueva oportunidad

Capítulo 73 El Juego de mi Destino: Cemal cumple el sueño de Asiye por una nueva oportunidad Luego de un divorcio exitoso, Cemal vuelve corriendo a los brazos de Asiye y le regala una casa para montar un hostal. Helin se da cuenta y promete cobrar venganza por su traición.